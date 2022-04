Covid point e centri vaccini: nuovi orari per Pasqua e 25 aprile

Nuovi orari, in vista delle prossime festività, per i centri vaccini e i Covid point dell'Ulss 2 - Marca trevigiana. A Pasqua e Pasquetta i vax point di tutta la Marca resteranno chiusi mentre per la Festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, sarà attivo solo l'hub di Villorba, dalle 8. alle 20. I punti tampone, invece, saranno aperti con i seguenti orari:

Altivole, ex Velo. Domenica 17 aprile dalle 8 alle 12. Lunedì 18 e 25 aprile dalle 8 alle 12. Treviso, ex Dogana. Domenica 17 aprile dalle 8 alle 12. Lunedì 18 e 25 aprile dalle 8 alle 12.

Oderzo, Foro Boario. Domenica 17 aprile chiuso. Lunedì 18 e 25 aprile dalle 8 alle 12. San Vendemiano, ex Eurospar. Domenica 17 aprile dalle 8 alle 12. Lunedì 18 e 25 aprile dalle 8 alle 12.

Mercoledì 27 aprile, festa di San Liberale patrono di Treviso, l’orario di apertura dei centri vaccini e dei Covid point sarà quello consueto dei giorni feriali. Per accedere ai punti tampone è necessaria la prenotazione, effettuabile tramite il sito web dell’Ulss 2, seguendo le istruzioni indicate. Nel caso in cui l’utente non possa prenotare online è disponibile il numero dedicato del call center aziendale allo 0422 210701 digitando 0.