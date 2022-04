Primo Maggio: centri vaccini chiusi, tamponi solo la mattina

Domenica 1° maggio, festa dei lavoratori, gli orari dei Covid point Ulss 2 saranno quelli consueti dei giorni festivi. Operativi i punti tampone di Treviso (ex-Dogana), Altivole (ex-Velo) e San Vendemiano dalle ore 8 alle 12. Il Covid point di Oderzo e i centri vaccini di tutta la provincia, invece, rimarranno chiusi.

Per accedere ai Punti tampone è necessaria la prenotazione tramite il sito web dell’Ulss 2, seguendo le istruzioni indicate. Nel caso in cui l’utente non possa prenotare online è disponibile il numero dedicato del call center aziendale allo 0422 210701 (digitando 0).