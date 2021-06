Covid, Zaia: «Nuovo piano sanitario per il Veneto, 30mila tamponi al giorno»

«Non è un addio ma un arrivederci». Luca Zaia inizia con queste parole, mercoledì 23 giugno, l'ultimo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto di questa ondata. Da domani le conferenze si terranno solo in caso di particolari emergenze.

«Da lunedì 28 giugno non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi all'aperto - continua Zaia - Il Ministro Speranza ha approvato il provvedimento. Le mascherine non le porteremo a vita, arriverà un momento in cui non dovremo più utilizzarle. Oggi è l'ultimo punto stampa ma il Veneto non abbassa la guardia, l'invito ai cittadini è quello di essere sempre prudenti perché questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini. Ieri, martedì 22 giugno, abbiamo approvato in Giunta regionale un nuovo piano sanitario da almeno 30mila tamponi al giorno (29.114 il numero esatto). Sarà messo in pratica questa estate in modo da prepararci ad un eventuale ritorno del virus in autunno. La dottoressa Russo si occuperà di creare una sezione tamponi specifica nel bollettino giornaliero di Azienda Zero in modo che ogni Ulss continui a mantenere un livello alto di tracciamento. In questi sedici mesi di pandemia è accaduto di tutto ma ne siamo usciti grazie al grandissimo lavoro della sanità. Nei prossimi mesi faremo anche la mostra con i disegni mandati dai bambini durante la pandemia. Il Veneto ha 4mila operatori sanitari non ancora vaccinati su un totale di 44mila» conclude Zaia.

L'assessore Lanzarin è intervenuta sugli Over 60 non vaccinati in Veneto: «Abbiamo chiesto alle Ulss della regione di avviare una chiamata diretta per le persone con più di 60 anni non ancora vaccinate in Veneto: sono 200mila in totale». Alla dottoressa Russo il compito di chiudere il punto stampa: «Proprio adesso che l'emergenza sembra finita è importante continuare con il tracciamento, cercando se possibile di aumentarlo. La vaccinazione resta comunque l'arma decisiva per uscire dalla pandemia».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 49 i nuovi positivi trovati in Veneto su 23.298 tamponi fatti per un'incidenza dello 0,21%. I casi attualmente positivi in isolamento sono 4.896 a livello regionale. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 304 (-16 rispetto a ieri) di cui 32 in terapia intensiva. Due i nuovi decessi Covid. I vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sono 43.243.

Il video della diretta