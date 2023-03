Tangenziale quarto lotto, il sindaco Conte: «Opera attesa da trent'anni»

Via libera dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al progetto esecutivo per il secondo step del quarto lotto della Tangenziale di Treviso. Un passo in avanti fondamentale nella progettazione che consentirà di reperire i fondi necessari alla realizzazione del nuovo tratto di circa quattro chilometri dal costo preventivo, secondo le previsioni del Ministro Salvini, di 77 milioni di euro.

Visibilmente emozionato il sindaco Mario Conte che ha commentato la notizia con queste parole: «Finalmente siamo riusciti a sbloccare un'opera fondamentale, attesa da trent'anni dai trevigiani. Un'opera che si inserisce in un progetto di sviluppo territoriale all'insegna della sostenibilità ambientale, liberando dal traffico i quartieri di San Giuseppe e Monigo. Il Ministro Salvini - continua Conte - è stato di parola perché oggi mi ha anche fatto avere il documento del Ministero che dà il via libera al progetto esecutivo». Ancora presto invece per parlare delle tempistiche di realizzazione: «Entro un anno - spiega Conte - spero arriveranno novità importanti sulla realizzazione dell'opera». A far discutere il costo dell'opera: un primo preventivo era di 30 milioni, un secondo di 50 milioni, oggi il Ministro Salvini ha detto che il costo stimato dell'opera sarà di 77 milioni di euro per quattro chilometri scarsi di strada. «Tutte le valutazioni sugli importi sono stime - conclude Conte - tengono conto dell'aumento delle materie prime degli ultimi mesi. Penso che la cifra esatta del costo dell'opera si potrà avere solo a ridosso della sua realizzazione. Oggi è importante essere riusciti a portare a termine un percorso condiviso con Anas e Regione Veneto che ringrazio per l'impegno profuso» conclude il primo cittadino.