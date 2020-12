Il Tar boccia il Bosco Verticale e l'ex Edison: il Comune pensa al Consiglio di Stato

Nelle ultime ore il Comune di Treviso ha comunicato che, a seguito della riunione tenutasi mercoledì mattina a Ca’ Sugana fra il vicesindaco Andrea De Checchi, l’assessore all’Urbanistica Linda Tassinari, l’Avvocatura civica e gli Uffici e all’esito di un’attenta analisi delle sentenze del Tribunale Amministrativo in merito al “Bosco Verticale” e all'“ex Edison”, Ca' Sugana sta attentamente valutando la possibilità di ricorrere in Consiglio di Stato per la riforma delle suddette sentenze. Durante l’incontro si è difatti ampiamente discusso degli elementi interpretativi riferiti all’oggetto delle stesse e pertanto, considerata la complessità degli aspetti applicativi delle normative urbanistiche in questione, può risultare opportuno un secondo grado di giudizio.

«Questa mattina abbiamo valutato attentamente tutti gli elementi tecnici e ci riserviamo ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti delle sentenze - spiega il vicesindaco Andrea De Checchi - Le questioni giuridiche, processuali e urbanistiche sottese sono particolarmente complesse e, in alcuni punti, controverse, tant’è che alcuni elementi sono già oggetto di attenzione da parte del Consiglio di Stato per contenziosi simili che riguardano altri Enti. Altri aspetti, invece, sono particolarmente dibattuti in giurisprudenza ed è per questo che può apparire opportuno, in esito a questi ulteriori approfondimenti, un secondo grado di giudizio. Risulta peraltro evidente che l’Amministrazione, nelle more del dipanarsi della vicenda giudiziaria, si riserva un’attenta analisi del bilanciamento degli interessi sottesi». «Spiace peraltro constatare - aggiunge De Checchi - che da una complessa vicenda giuridica che nasce con l’Amministrazione precedente qualcuno voglia fare della sterile polemica politica incurante del fatto che alcuni quesiti che vengono ora posti, dovevano essere rivolti all’Amministrazione precedente della quale alcuni soggetti, oggi membri della minoranza, facevano parte».