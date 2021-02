Tangenziale di Treviso: in arrivo due nuovi Targa System

Due nuovi dispositivi "Targa System" per la Tangenziale di Treviso: nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per l'affido dei lavori che, il Comando di polizia locale, vorrebbe completare entro un mese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", le due nuove telecamere saranno posizionate, in direzione Silea, nello stesso punto in cui oggi si trova l'autovelox mentre, in direzione Paese, il dispositivo sarà installato su un nuovo portale all'altezza dell'uscita verso l'ospedale Ca' Foncello. Ai due lettori di targhe saranno affiancate altrettante telecamere per monitorare il traffico lungo la Tangenziale. I due nuovi "Targa System" andranno ad aggiungersi ai 24 rilevatori di targa già presenti nelle strade del capoluogo di Marca per un totale di 26 dispositivi. Durante le scorse settimane la decisione di usarli come mezzo per individuare le auto intestate a persone positive al Covid con obbligo di isolamento, aveva fatto molto discutere in città e, controil sindaco Mario Conte, era stato appeso uno striscione lungo le Mura in cui il primo cittadino veniva paragonato al "Grande Fratello" del libro di George Orwell, 1984. Polemiche a parte i due nuovi "Targa System" serviranno a idividuare veicoli sprovvisti di assicurazione, mezzi collegabili a persone ricercate dalle forze dell'ordine e positivi con obbligo di isolamento. Una rete di controllo che il Comune vorrebbe aumentare con altri 16 rilevatori da posizionare nei mesi a venire in alcuni punti strategici della città.