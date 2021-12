Conegliano, consegnate le targhe alle botteghe storiche della città

Il ristorante bar "Da Jenny" in viale Istria e l’Osteria al Contadino in viale Matteotti a Conegliano, hanno ricevuto nei giorni scorsi, dal presidente di Ascom-Confcommercio Conegliano e dall'assessore Yuri Dario l’ambito riconoscimento decretato dalla Regione Veneto, riservato alle attività con 50 anni di storia che si sono distinte nel settore commerciale. L’Osteria al Contadino ha origini alla fine dell’’800 mentre il bar da Jenny un tempo era noto come "Bar della siora Emma" aperto vicino allo stabilimento Zoppas e sempre molto frequentato. Le altre attività riconosciute come luoghi storici del commercio a Conegliano sono: Pasticceria Alpago, Valigeria Marisa, Ristorante Caffè Al Salisà, Calzoleria Cancian, Pasticceria Firmino, Caffè al Teatro, Gioielleria Orologeria Carlo Bottega, Trattoria Stella, Bar Ristorante Belvedere Al Castello, Mode Antonella.

I commenti

«Con queste due consegne - spiega il presidente di Ascom Conegliano, Maurizio Gibin - la città di Conegliano conta ben 12 attività riconosciute come luoghi storici del commercio dalla Regione. E’ un ottimo risultato, in un momento in cui il commercio sta affrontando la rivoluzione digitale, vedere che le nostre attività storiche, tipiche, che coltivano le tradizioni, che hanno saputo resistere alla pandemia vengono riconosciute ci riempie di orgoglio. I luoghi storici del commercio sono tappe viventi di una città che pulsa, che racconta la propria storia, che si distingue nel panorama turistico». L’orgoglio e la soddisfazione per questi due riconoscimenti è confermato anche dal neo-assessore al Commercio e alle attività produttive, Yuri Dario: «Avere nella nostra città queste eccellenze ci fa ovviamente molto piacere ed è nostra intenzione operare per sostenere il piccolo commercio di vicinato e di prossimità».