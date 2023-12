Al bar un'insegna con le tariffe del bordello: «Maschilismo becero»

Il "bordello delle verginelle": è questa l'insegna che i clienti di una nota tramezzineria del centro di Treviso hanno notato all'ingresso del locale, situato nella centrlissima piazza San Leonardo. Poco sotto l'insegna (una targa metallica finta, facilmente acquistabile online), il titolare ha però posizionato anche le tariffe orarie, risalenti all'anno 1927, dell'ex casa di piaceri "Madam Sitrì" a Livorno.

Nel giorno del lutto regionale per i funerali di Vanessa Ballan, la trovata del bar trevigiano non è stata particolarmente gradita da una cliente del locale che, sui social, ha scritto: «Non so se il titolare che espone questi tristi cimeli pensa di essere spiritoso riesumando le memorabilia dei casini o solo un becero maschilista. Tutta una parete decorata con le vecchie insegne dei bordelli la trovo proprio di cattivo gusto. Non siamo in un'osteria storica trevigiana dove, magari, ci si può aspettare di trovare una certa atmosfera "vintage", ma in un bar che serve tramezzini, Prosecco e Coca-Cola, frequentato soprattutto da giovani. Che ci azzeccano, quindi, quelle targhe che ricordano il tempo in cui il corpo delle donne era mercificato nelle case chiuse? Non sono bacchettona - conclude la cliente - trovo però che siano decorazioni di pessimo gusto e irrispettose nei confronti delle clienti e delle ragazze che lavorano nel bar. Parliamo tanto di superamento della cultura patriarcale contro la violenza di genere e poi succede ancora questo. Vogliamo cominciare a farlo anche dalle piccole cose buttando i nostalgici cimeli della prostituzione di Stato?»

La nostra redazione ha cercato più volte di mettersi in contatto e sollecitare un commento sulla vicenda da parte del titolare ma, al momento, non è ancora arrivata alcuna risposta in merito.