Passante di Mestre e Autostrada A4: «Tariffe invariate per il 2021»

Tariffe invariate nel 2021 sulle tratte gestite da Concessioni Autostradali Venete: nel nuovo anno sulla A4 Padova-Venezia e sul Passante di Mestre si viaggerà alle stesse condizioni del 2020, anzi in alcuni casi è prevista una riduzione del pedaggio per i mezzi pesanti, nell’ordine di 10 centesimi.

La conferma è arrivata ieri, 31 dicembre, con l’approvazione del Governo del decreto “Milleproroghe”, che prevede la sospensione degli adeguamenti tariffari dovuti agli aggiornamenti periodici delle concessioni. L’adeguamento delle tariffe per il nuovo anno è dunque sospeso nonostante l’impegno della Concessionaria sul fronte degli investimenti e delle manutenzioni previste dal Piano economico finanziario. La riduzione del pedaggio per alcune percorrenze è invece legata al sistema di arrotondamento del chilometraggio virtuale calcolato alla barriera di Venezia-Mestre. Alcuni esempi delle tariffe applicate a decorrere dal 1° gennaio sulle rete di competenza: per i conducenti di veicoli in Classe A (automobili) il pedaggio tra la barriera di Venezia-Mestre e Padova Est rimane, come lo scorso anno, di 3 euro, mentre entrando dal Passante di Mestre, a Spinea, il pedaggio dovuto a Padova Est rimane invariato a 1,60 euro. Per i veicoli in Classe 5 (mezzi pesanti) invece arrivano novità, con la diminuzione del pedaggio da 7,40 a 7,30 euro tra i caselli della A57 (Venezia-Mestre, Mira-Oriago e Mirano-Dolo) e la stazione di Padova Est (v. tabelle allegate).

Su richiesta di Concessioni Autostradali Venete inoltre, il Mit e il Mef, hanno concesso la proroga per altri 12 mesi (fino al 31 dicembre 2021) delle agevolazioni tariffarie che riguardano il traffico pendolare tra i caselli di Mirano-Dolo e Padova Est: sarà dunque valido anche per il nuovo anno l’abbonamento che riguarda i residenti dei comuni di Mirano, Dolo, Mira, Spinea e Pianiga che effettuano almeno 20 transiti mensili tra le stazioni di Mirano-Dolo in A57 e Padova Est in A4. Sul sito www.cavspa.it, alla sezione “Servizi” (in aggiornamento), sono consultabili i dettagli delle agevolazioni tariffarie ed è inoltre possibile calcolare il pedaggio tra i caselli intermedi delle singole tratte in gestione.