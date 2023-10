/ Località Isola dei Morti

Giavera, la piccola Maria salva una tartaruga d'acqua abbandonata in collina

Storia a lieto fine per la tartaruga "Razzo", affidata alle cure della figlia di una guardia zoofila, l'animale è stato rimesso in libertà nei laghetti dell'Isola dei morti dopo essere stata trovata in località Col San Martino