Covid-19, il Comune di Tarzo stanzia 30mila euro a favore delle imprese

Per sostenere le imprese locali esposte agli effetti economici negativi derivanti dal lockdown imposto dalle disposizioni nazionali e regionali per affrontare la pandemia da Covid-19, il Comune di Tarzo ha stanziato 30mila euro destinati all’erogazione di contributi economici a fondo perduto. Gli interessati in possesso dei requisiti possono presentare la propria manifestazione di interesse. Sulla base dei dati raccolti, con apposito atto, saranno individuate le modalità di erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno delle attività richiedenti. Termine per la consegna della domanda il 30 Ottobre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ECCO COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO