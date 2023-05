Tarzo, confermata realizzazione nuova pista ciclopedonale

E' arrivata la conferma dalla Regione Veneto che la realizzazione della nuova pista ciclabile e pedonale, che collegherà il Comune di Tarzo, nella frazione di Corbanese, e San Pietro di Feletto, all'altezza della frazione di Casotto, è rientrata fra i progetti finanziati a favore della mobilità e sicurezza stradale, oggetto di una convenzione fra i due comuni di Tarzo e San Pietro di Feletto. L'opera costerà 700.000 euro, di cui 490.000 finanziati dalla Regione Veneto.

La nuova pista ciclabile e pedonale, da realizzarsi in adiacenza alla viabilità ordinaria (SP 635) lato EST, permetterà di collegare gli esistenti itinerari cicloturistici: a Tarzo, in via Borgata S. Antonio, verrà realizzato un collegamento all’anello ciclabile “Corbanese - Follina - Cison di Valmarino - Laghi di Revine” mentre a San Pietro di Feletto, in via Maset, si svilupperà il collegamento all’itinerario cicloturistico delle “Prealpi Trevigiane Vidor – Rolle – Conegliano”.

L'opera ha una duplice finalità, infatti è stata concordata con la collaborazione di ATS ( Alto Trevigiano Servizi), il quale realizzerà anche il collegamento di Corbanese con la rete fognaria esistente. La realizzazione della pista si inserisce all’interno di un progetto più ampio di ammodernamento delle condotte fognaria ed acquedottistica (che prevede la posa di collettori fognari per acque nere e di condotte d’acquedotto da posarsi sotto la futura sede della pista ciclabile) e di rettifica della strada SP635 in prossimità della rotatoria di Casotto nel Comune di San Pietro di Feletto.

«Sono molto felice di questa notizia - ha detto il sindaco di Tarzo Gianangelo Bof - che permetterà alla frazione di Corbanese di collegare la propria rete fognaria al depuratore esistente e di collegare le piste ciclopedonali già presenti. Ringrazio tutta l'amministrazione del Comune di San Pietro di Feletto con il Sindaco Rizzo Maria Assunta per la collaborazione in questo importante progetto, nonchè la Regione Veneto con l'Assessore De Berti per la sensibilità nel finanziare quest' opera che migliorerà la mobilità sostenibile del nostro territorio, collegando Conegliano alla vallata e migliorerà i servizi offerti alla frazione di Corbanese e a tutto il nostro territorio».