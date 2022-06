Nuova rete fognaria e idrica fra Tarzo e San Pietro di Feletto lungo la sp 635, lavori al via

Gli obiettivi dell’accordo sono molteplici. Ats realizzerà una linea per i reflui nel Comune di Tarzo che si collegherà alla rete esistente a San Pietro di Feletto, la cui gestione del servizio idrico integrato è di Piave Servizi. Quest’ultima potrà sostituire la propria rete idrica di competenza lungo la Strada Provinciale. Le due amministrazioni comunali coinvolte potranno contemporaneamente procedere con la realizzazione del “Percorso ciclabile e pedonale lungo la Strada Provinciale 635 “Del Passo del San Boldo””. La Provincia di Treviso concorre per la messa in sicurezza dell’importante arteria. La Convenzione, grazie all’azione sinergica fra enti, consentirà di ottimizzare i tempi, minimizzare i disagi per gli utenti e ridurre i costi di realizzazione, sfruttando l’economia di scala. Di seguito gli interventi previsti.

RETI FOGNARIE E IDRICHE

La linea fognaria di Ats collegherà la frazione di Corbanese, nel Comune di Tarzo, con la rete già esistente in località Casotto del Comune di San Pietro di Feletto. Tale intervento si sviluppa lungo la direttrice della SP 635 e si rende necessario per la copertura di una zona, come quella di Corbanese, attualmente priva del servizio fognatura, con evidenti benefici sia per gli utenti che per la tutela delle acque superficiali e, in generale, dell’ambiente in un territorio ad alta attrazione turistica sia per la sua valenza naturalistica che storica. Piave Servizi a sua volta potrà sostituire la propria rete idrica lungo la stessa direttrice. La rete fognaria avrà una lunghezza complessiva di 1,6 chilometri, mentre quella acquedottistica di 1,8 chilometri.

LA PISTA CICLOPEDONALE

Contestualmente i Comuni di San Pietro di Feletto e di Tarzo procederanno con la realizzazione di una pista ciclabile: a inizio maggio di quest’anno, infatti, le due amministrazioni hanno siglato una convenzione per l’assegnazione di un contributo regionale per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (Bando approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 29/03/2022). È intenzione delle due amministrazioni costruire un tratto destinato a pedoni e ciclisti che collega le località “Ponte Maset” a Tarzo con la località “Casotto” a San Pietro di Feletto: si tratta di un progetto coordinato di interventi pubblici denominato “Percorso ciclabile e pedonale lungo la Strada provinciale SP 635 “Del Passo del San Boldo””.

LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 635

Infine, la Provincia di Treviso, in qualità di proprietaria della strada SP 635, partecipa per promuovere la salvaguardia e la promozione di interventi per favorire la mobilità e la sicurezza stradale.

I COMMENTI

«Quest’opera si presenta come un grande esempio di efficacia e utilità dell’azione sinergica fra enti diversi ma che perseguono finalità affini e, soprattutto, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini ad ampio raggio – commentano il presidente di Alto Trevigiano Servizi, Fabio Vettori, e di Piave Servizi, Alessandro Bonet – Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, l’obiettivo di entrambi i gestori è la formulazione di piani attuativi di sviluppo di reti e infrastrutture sulla base del Piano d’Ambito prevedendo l’ampliamento ed il potenziamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione per collettare le utenze interne agli agglomerati, a beneficio anche dell’ambiente. L’azione sinergica e coordinata dei soggetti coinvolti in questa opera permette la massimizzazione dell’efficacia dell’azione sfruttando le rispettive strutture, conoscenze e risorse».