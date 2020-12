Rientro a scuola: «Fondi a Mom per potenziare il trasporto con i privati»

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ha preso parte oggi al tavolo convocato in Prefettura per discutere in merito al Trasporto Pubblico Locale in vista della riapertura delle scuole secondarie di secondo grado. All’incontro hanno partecipato, oltre al Prefetto e la Provincia, anche i Comuni sede degli istituti scolastici, la Regione, la Motorizzazione civile di Treviso, l’Ufficio scolastico provinciale e Mom. L’incontro sul tema era il secondo dopo quello avvenuto il 14 dicembre.

«Ci siamo ritrovati nuovamente al tavolo trasporti - spiega Marcon - nonostante l’incertezza dell’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova ogni tipo di programmazione. Dopo aver condiviso gli esiti dell’indagine condotta dalla dottoressa Sardella e dalla Regione tra i dirigenti scolastici e recepite le linee guida del piano del trasporto e le relative problematiche, già discusse e approvate dall'ente di Governo venerdì scorso, si è parlato del tema delle risorse finanziare disponibili, fondamentali per poter procedere agli affidamenti ai privati per il potenziamento del servizio. Personalmente, ho garantito che la Provincia metterà a disposizione della Mom un contributo speciale che possa garantire all’azienda la liquidità necessaria a far partire la collaborazione con i privati» ha concluso il presidente della Provincia.