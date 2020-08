Fumetto, sceneggiatura e illustrazione: il TCBF lancia tre nuovi concorsi

Tre concorsi: uno internazionale di fumetto per nuovi autori, uno nazionale di sceneggiatura per fumetto, uno di illustrazione. L’edizione 2020 del Treviso Comic Book Festival 2020 “covid-free” inizia da qui. Per mantenere viva l’anima internazionale e allo stesso tempo dare nuova linfa al fumetto italiano, l’organizzazione del TCBF ha scelto di lanciare ben tre bandi che guardano ai talenti emergenti del futuro. Anche se quest’anno a Treviso non ci saranno dunque la mostra mercato e il consueto programma di mostre internazionali, il TCBF si pone comunque quale attore di propulsione per la produzione culturale. I concorrenti saranno giudicati da una giuria altamente qualificata, composta da autori e addetti del settore. Partner dei tre concorsi sono la Scuola Internazionale di Comics di Padova, Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo e Casa Veccia Microbirrificio.

Se per il concorso internazionale di fumetto si tratta di un atteso ritorno, mirato ad affermare l’internazionalità del festival, stringere legami coi propri partner internazionali e scovare nuovi talenti in tutto il mondo, quello dei sceneggiatura è una vera e propria novità e vuole portare nuova linfa nella scrittura di fumetto, settore nel quale stentano a emergere nuove leve. Il concorso di illustrazione invece, realizzato in collaborazione col festival Illustri di Vicenza, richieder la realizzazione di un’illustrazione per l’etichetta di una birra in serie limitata. Ecco i tre concorsi banditi:

Concorso Internazionale di Fumetto per Nuovi Autori

Realizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Padova, è rivolto a fumettisti emergenti da tutto il mondo. Il tema del concorso sul quale cimentarsi è “una terribile scoperta scientifica”.

Concorso Nazionale di Sceneggiatura per Fumetti

Realizzato in collaborazione con Banca Prealpi SanBiagio Credito Cooperativo. Il tema sul quale cimentarsi è “La società dei robot”.

Concorso Nazionale di Illustrazione “Facce da birra”

Realizzato in collaborazione col microbirrificio “Casa Veccia” di Ivan Borsato e promosso dal festival Illustri di Vicenza, prevede la realizzazione di un’illustrazione per l’etichetta di una birra artigianale speciale TCBF a edizione limitata.