Teatro Accademia: «Spettacoli sospesi, chiusura a tempo indeterminato»

«A causa delle difficoltà legate alle attuali normative sulla capienza, non è ancora stato possibile riprogrammare le date degli spettacoli dal 24 febbraio scorso. Molte tournée non riprenderanno prima del 2021 quando ci auguriamo le limitazioni saranno minori».

Con queste parole la direzione del teatro Accademica di Conegliano ha annunciato, sul suo sito ufficiale, la chiusura a tempo indeterminato almeno fino al 2021. Una vera e propria doccia fredda per spettatori e abbonati del Coneglianese. Tra gli spettacoli cancellati e rimandata a data ancora da definire ci sono quelli di: Nancy Brilli, Dario Ballantini e Vittorio Sgarbi. L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio l'intero settore dello spettacolo, in particolar modo cinema e teatri, anche se alcuni di questi si sono riorganizzati per una prima ripartenza. La prossima settimana il teatro Comunale di Treviso annuncerà il programma per la prossima stagione. Anche il cinema-teatro Cristallo di Oderzo, seppur con due soli spettacoli, è riuscito a far ripartire gli appuntamenti teatrali. Conegliano, invece, resta ferma per il momento. «Il Teatro Accademia, insieme con tutti gli organizzatori che portano in scena sul palco di Conegliano i grandi artisti del Teatro Italiano, spera di poter comunicare a breve il calendario della prossima stagione. Vi chiediamo al momento di conservare gli abbonamenti e biglietti integri, sia degli spettacoli organizzati da Accademia srl che da agenzie teatrali esterne» conclude la nota stampa pubblicata sul sito del teatro. Il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, raggiunto telefonicamente dai nostri microfoni, commenta la vicenda con queste parole: «Il teatro è chiuso a causa dell'emergenza Covid. Gran parte delle compagnie teatrali attese a Conegliano non riprenderanno gli spettacoli prima dell'anno prossimo. Siamo in contatto con la direzione dell'Accademia per valutare di organizzare alcuni eventi in grado di riaprire le porte del teatro alla città ma, per il momento, non c'è ancora nulla di definito. Da parte del Comune c'è però la massima disponibilità per far ripartire il teatro quanto prima».