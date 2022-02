Il Teatro Comunale di Treviso protagonista de "Le meraviglie" di Radio 3

Il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, 150 anni da raccontare: il programma radiofonico di Radio 3 Rai “Le meraviglie” ha preso spunto dal libro Opera 150, curato dall’associazione Musincantus e scritto da Iorio Zennaro con la collaborazione di Elena Filini, Carolina Pupo, Gilberto Mion, Giuliano Simionato e Edoardo Bottacin (Antiga Edizioni, 2021), e venerdì scorso ha fatto tappa a Treviso, al Del Monaco, che sarà protagonista della puntata in onda domenica 20 febbraio alle 13.

La trasmissione racconta l'Italia attraverso i luoghi "meravigliosi", insoliti e stupefacenti del nostro Paese, scelti e svelati di volta in volta da narratori d'eccezione (scrittori, registi, attori, storici dell'arte, archeologi): il conduttore Diego Marras come voce narrante per il Teatro Comunale ha voluto Edoardo Bottacin, il direttore artistico più giovane d’Italia che a Treviso presiede l’associazione Musincantus, organizza il cartellone concertistico Autunno Musicale e che dietro le quinte del teatro ha intrapreso la propria formazione professionale. Bottacin ha guidato Marras attraverso le sale del tempio culturale cittadino, svelandone peculiarità, aneddoti e curiosità, protagonisti e primati: l’incontro si è trasformato in mezz’ora di racconto che si potrà ascoltare domenica prossima nel corso della puntata su Radio 3 Rai o successivamente come podcast (https://www.raiplaysound.it/programmi/lemeraviglie).