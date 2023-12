Teatro Da Ponte acquistato dal Comune: «Ora è di proprietà di tutti i vittoriesi»

Il Comune di Vittorio Veneto ha annunciato martedì 19 dicembre di aver effettuato il rogito di acquisto del teatro "Lorenzo da Ponte" a Serravalle. Un momento importante per la città che potrà così esprimere ancora più compiutamente le sue potenzialità culturali a beneficio dei cittadini e degli abitanti dell'hinterland.

Dopo un periodo di incertezza, condiviso con la Fondazione benemerita che ha sempre dimostrato di essere disponibile ad offrire lavoro, sostanze e passione per salvaguardare il teatro, da martedì il teatro è tornato di piena proprietà della città. Il sindaco Antonio Miatto commenta: «Già da tempo, ben prima dell’acquisizione, abbiamo studiato come utilizzare al meglio questa struttura nel caso fossimo riusciti a fruirne pienamente. Ora ci auguriamo di poterlo fare entro pochi mesi che ci serviranno per definire e ottenere la miglior conduzione possibile». Il sindaco ha voluto ringraziare i suoi uffici per il grande lavoro resosi necessario per ripristinare l’ordine urbanistico e reperire le migliori condizioni economico-finanziarie indispensabili. Ringraziamenti anche per il consiglio comunale per l’appoggio dato all’operazione e ai cittadini che hanno fatto percepire con il loro entusiasmo la validità e l’importanza dell’acquisizione.