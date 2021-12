Il teatro educativo entra in tutte le scuole di Silea

L’Amministrazione Comunale di Silea investe nella cultura di qualità, proponendo a tutti gli alunni e studenti dell’Istituto Comprensivo un programma di rappresentazioni teatrali eseguite da compagnie di professionisti esperti in teatro educativo. Il progetto, che durerà da dicembre 2021 fino ad aprile 2022, coinvolge tutte le classi di tutto il territorio, dai 2 plessi della scuola dell’infanzia, ai 3 plessi della primaria, fino alla scuola media, con proposte commisurate alle diverse fasce di età. Il contributo dall’Amministrazione di Silea al progetto è di 8.000 euro e vede protagoniste le compagnie teatrali Zelda Teatro e Ortoteatro, entrambe con una lunga esperienza di spettacoli educativi per la fascia di età 3 – 15 anni.

Gli spettacoli spaziano da titoli più ludici per le scuole Infanzia, come "Radio Pepinita" di Zelda Teatro e "Qua qua attaccati là" di Ortoteatro, a testi più riflessivi per le scuole dell’Infanzia, come "Storie dei cieli del mondo” e "Paolino e gli spiriti del fiume" di Ortoteatro. Alla Scuola Secondaria "Marco Polo" Silea andrà in scena uno spettacolo scritto da Ortoteatro dedicato alla figura di Don Milani dal titolo "Quando non hai capito chiedi sempre”. Lo stesso spettacolo verrà poi offerto in forma gratuita a tutta la cittadinanza nel mese di aprile: un gran finale per tutto il territorio.

“La scuola resta ancora per molte alunne e alunni l'unica via di accesso per esperienze culturali di qualità. Purtroppo quello che si registra è il fatto che, indipendentemente dalla situazione economica e pandemica, il livello di povertà culturale sta aumentando a discapito di forme espressive ritenute fuori moda, quali appunto il teatro. La potenzialità di emozioni e riflessione che una rappresentazione professionale può suscitare in un bambino o ragazzo è enorme e l’unico modo per poterla offrire a tutti è tramite la scuola. Compito dell’ Amministrazione è anche vigilare sull’offerta culturale a cui possono accedere tutti i ragazzi, senza alcuna distinzione, per arricchire in sensibilità ed esperienze i cittadini di domani” dichiara Angela Trevisin, Assessore alla Cultura del Comune di Silea.