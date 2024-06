Teatro Stabile del Veneto, 80 spettacoli per la nuova stagione: «Puntiamo ai giovani»

Palazzo Balbi a Venezia, sede della Regione Veneto, ha ospitato martedì 18 giugno la presentazione della nuova stagione 24/25 firmata Teatro Stabile del Veneto. "Colpo di scena", questo il titolo scelto da Filippo Dini, nuovo direttore artistico del Tsv, per sorprendere il pubblico attraverso la magia e le emozioni del teatro. Un cartellone di oltre 80 spettacoli, di cui 38 titoli in abbonamento (13 in programma a Venezia, 13 a Padova e 12 a Treviso), numerosi progetti per il territorio, 4 proposte dedicate alle scuole superiori e 15 titoli di produzioni e co-produzioni per oltre 350 giornate di spettacolo dal vivo.

I commenti

«Con quasi 150mila spettatori, oltre 6mila abbonamenti, un bilancio di oltre 10,6 milioni di euro e 350 spettacoli dal vivo in programma per la nuova stagione, la Fondazione Teatro Stabile del Veneto si conferma una realtà di eccellenza del territorio veneto oltre che uno dei migliori teatri italiani secondo il Ministero della Cultura - le parole del Governatore Luca Zaia -. Grazie ad una visione imprenditoriale e ad un grande lavoro di squadra indispensabile per creare questo importante network tra Teatro Goldoni di Venezia, Teatro Verdi e Teatro Le Maddalene di Padova, Teatro Del Monaco di Treviso, oltre a preziose collaborazioni con Verona e Vicenza, siamo riusciti ad avere un’offerta culturale e artistica capace di creare valore per il territorio. Un investimento che non si limita soltanto alla produzione di spettacoli ma pensa anche e soprattutto ai più giovani con attività a loro dedicate e biglietti agevolati, nella convinzione che se si viene alimentati fin da piccoli con cibo identitario, per tutta la vita ci si nutrirà di quell’alimento».

«Come Regione abbiamo investito molto in questa bella, importante e grande istituzione che è il Teatro Stabile del Veneto - conclude Stefano Corazzari, assessore regionale alla cultura -. E lo abbiamo voluto fare perché è motore di crescita culturale di tutto il sistema Veneto, per le compagnie, per gli artisti, per tutti coloro che, con grande professionalità, fanno del Veneto una delle terre più dinamiche dal punto di vista culturale, con risultati di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Una realtà sostenuta dalla Regione che è di fatto un'impresa culturale creativa, che sa creare e valorizzare relazioni con istituzioni culturali, non solo nelle città di Venezia, Padova e Treviso, ma con tutto il territorio regionale. La nostra volontà - conclude Corazzari - è che questa realtà diventi sempre più un’aggregatrice di cultura non solo a livello di offerta spettacoli dal vivo ma anche come riferimento per le produzioni culturali della nostra Regione, confermando così il ruolo di eccellenza che siamo riusciti ad ottenere».