Tecnica Group: Giovanni Zoppas è il nuovo direttore generale

Tecnica Group ha annunciato che, a partire da maggio 2021, Giovanni Zoppas sarà il nuovo Ceo e direttore generale dell'azienda. Zoppas ricoprirà l’incarico detenuto ad interim dal presidente Alberto Zanatta, dopo che nel dicembre 2020 si era conclusa l’esperienza del precedente amministratore delegato, Antonio Dus.

Il nuovo ingresso è in realtà un ritorno: Giovanni Zoppas aveva già lavorato con Tecnica Group, in veste di direttore generale di Nordica tra il 2003 e il 2006 (nel fruttuoso processo di riorganizzazione del brand dopo l’acquisizione da parte di Tecnica Group) oltre ad essere attualmente membro del Consiglio d’Amministrazione del Gruppo stesso. Il presidente di Tecnica Group, Alberto Zanatta, commenta la notizia con queste parole: «Tecnica Group prosegue sulla strada della managerializzazione, con il contributo di un professionista che coniuga l’esperienza in grandi gruppi internazionali alla conoscenza della nostra realtà e del nostro territorio. Sono i migliori presupposti per dare nuova spinta alla nostra crescita, con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità di business per il Gruppo e mantenere la leadership nel mondo della calzatura outdoor e dell’attrezzatura da sci».

Giovanni Zoppas, 62 anni, originario di Vittorio Veneto e laureato in Economia politica alla Bocconi, conclude: «È una nuova sfida professionale a cui mi approccio con grande entusiasmo. Ho sempre avuto un affetto profondo per questo Gruppo, a cui sono rimasto legato anche dopo la mia esperienza in Nordica. Condivido con Alberto Zanatta una comune visione degli obiettivi futuri e degli ambiziosi traguardi che potremo raggiungere, sia in termini di business che di solidità organizzativa e manageriale».