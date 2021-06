Torna TEDxMontebelluna: sabato al PalaMazzalovo va in scena “Battiti”

Dopo un anno di stop a causa della pandemia, torna una nuova edizione del TEDxMontebelluna, il noto format che vede speakers e ospiti di eccezione alternarsi sul palco, impegnati in talks incentrate su argomenti legati a tre macro aree: Tecnologia, Entertainment e Design. Nonostante la pandemia, non si è fermato in questi mesi il lavoro dei volontari che vedrà la luce sabato 19 giugno dalle 15 e per l’intero pomeriggio, presso il PalaMazzalovo di via Gian Francesco Malipiero 125 a Montebelluna, con l’edizione 2021 dell’iniziativa.

Quest’anno il titolo dell’evento è “Battiti”, perché un’idea nasce in un battito di ciglia e stimola all’azione, fa battere a ritmo anima e corpo. Un’idea viene costruita da tanti piccoli movimenti, seguendo un tempo preciso, una progressione ritmica. Le idee possono migliorare la nostra vita, stuzzicare la curiosità e illuminare nuovi orizzonti. Ed è proprio questo l’obiettivo del TEDxMontebelluna: battersi per dare luce a ciò che merita di essere diffuso e alle idee che fanno davvero battere l’anima.

Un tema su cui si alterneranno sul palco otto speaker, introdotti e presentati da Anna Chiara Spigarolo, atleta negli 800 metri e giornalista sportiva, entrata a far parte del team comunicazione della Federazione italiana di atletica leggera (Fidal): la passione per lo sport e l’amore per la comunicazione l’hanno portata a raccontare i maggiori eventi sportivi internazionali, come i Mondiali e gli Europei. Oltre a lei, saranno protagonisti gli otto speaker scelti per l’evento: Alessandro Crosato, fashion designer director e presidente di Slow+Fashion+Design, ha lavorato per importanti brand di abbigliamento ed è promotore di un design etico e di una nuova cultura di sviluppo economico e consumo sostenibile; Alessandro De Concini, insegnante, formatore e divulgatore nell’ambito delle metodologie dell’apprendimento efficace, affronta tematiche inerenti l’efficienza mentale in ogni aspetto, lavorando a stretto contatto con studenti, professionisti e aziende; Arturo Guadalupi è ingegnere elettronico e appassionato di musica, tanto da aver fondato una realtà specializzata nella consulenza per la riparazione di bassi e chitarre elettriche, occupandosi inoltre della progettazione e produzione di schede di sviluppo; Daniela Oriandi è psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, psicologa dello sport ed ex atleta ad alto livello di nuoto e pallavolo, lavora per Figc Veneto ed è docente per Fin Veneto; Giatamuta Giatà è percussionista, insegnante di educazione fisica ed educatore, si è formato con artisti di alto calibro e porta avanti un progetto di pedagogia musicale; Giulio Bonanome si occupa di progettazione e ha fondato un club gratuito per imparare a programmare, inoltre web development e pensiero computazionale; Nicola Bressan è laureato in ingegneria informatica, si è creato una carriera in ambito IT e si occupa di sicurezza informatica, lavora come chief technical officer per un’importante azienda; Sara Giada Gerini è una sportiva e fondatrice dell’associazione #FacciamociSentire, che chiede i sottotitoli nei programmi tv. Nata sorda a causa della rosolia materna, ha reso la sua disabilità uditiva un punto di forza.

Per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è consultabile il sito www.tedxmontebelluna.com, oltre alle pagine Facebook e Instagram del TEDxMontebelluna. L’edizione 2021 si svolgerà all’insegna di tutte le norme di sicurezza e prevenzione dal Covid-19.