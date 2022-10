Condominio Guarda, i residenti pagano l’installazione di due nuove telecamere

Maggiore sicurezza nell'area del Condominio Guarda: è questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Comune e residenti della zona grazie al quale, nei prossimi mesi, saranno installate due nuove videocamere di sorveglianza.

La Giunta comunale ha infatti accolto la richiesta dei privati di poter installare due nuove telecamere a proprie spese da collegare al sistema di videosorveglianza pubblico gestito e monitorato dalla polizia locale. Un'opzione, questa, resa possibile grazie allo schema di convenzione approvato dalla giunta già dal 2017 e grazie al quale soluzioni simili sono già state praticate in città, ad esempio con l’installazione delle telecamere al Comparto 5. Convenzione che, tra l’altro, è stata recentemente aggiornata alla luce delle muove disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati personali e che la stessa giunta ha approvato lunedì scorso rendendo così possibile anche procedere con le operazioni necessarie per l’installazione delle telecamere nella zona di Corso Mazzini-Piazza IV Novembre. La scelta delle telecamere è stata condivisa durante un sopralluogo alla presenza delle amministrazioni immobiliari cui fanno riferimento i privati del Condominio Guarda, del Comandante della Polizia locale, Stefano Milani, e dei tecnici di Contarina a cui il Comune ha affidato la gestione del servizio di videosorveglianza cittadina. Si è optato per due telecamere diverse e complementari: una telecamera multi-sensore a 360 gradi ad ottica fissa per monitorare le aree esterne del condominio e via XXIV Maggio ed una telecamera brandeggiabile “ptz” (PAN/TILT/ZOOM) a ottica variabile che la Polizia potrà governare per monitorare l’area a seconda delle esigenze. Le riprese di entrambi i dispositivi non potranno essere visionate dai privati, bensì dalla polizia locale in quanto e telecamere saranno collegate al sistema attraverso la rete in fibra ottica dedicata alla videosorveglianza presente in Piazza IV Novembre. Il costo delle telecamere e dell’installazione sarà carico dei privati, mentre l’alimentazione elettrica delle telecamere e delle relative apparecchiature sarà fornita dal Comune. Con il “via libera” della giunta, ora si potrà procedere con la sottoscrizione della convenzione e alla successiva installazione e collaudo delle telecamere.

Il commento

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «Con quest'operazione pubblico-privata finalmente sarà possibile avere uno sguardo più completo in un’area conosciuta per essere stata oggetto in passato di atti di vandalismo ai danni delle parti comuni condominiali ma anche di conferimenti abusivi di rifiuti lasciati lungo via XXIV Maggio e più in generale di una situazione critica del quartiere che merita di essere monitorata. La richiesta dei privati ha trovato subito il nostro favore, cosicché presto altre due telecamere di accenderanno nella zona di piazza IV Novembre dove, peraltro, è già attiva un telecamere per lettura targhe e si agganceranno al sistema di videosorveglianza gestito dalla Polizia locale e disponibile anche per le altre forze dell’ordine locali. Sottolineo la disponibilità dei privati che, con il proprio sforzo economico, consentiranno di elevare il livello di sicurezza dell’area, a vantaggio non solo dei residenti, ma di tutta la città».