Villorba stanzia oltre 43mila euro per nuove telecamere di sicurezza

Il Comune di Villorba ha approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento del piano di videosorveglianza cofinanziato dalla Prefettura di Treviso nell’ambito del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” siglato dal Comune con la stessa Prefettura. “Un ulteriore passo in vanti per la sicurezza del nostro Comune - sottolinea il sindaco, Francesco Soligo - con una spesa complessiva prevista è di 43.200 euro, che si riduce a 30.700 euro grazie al contributo statale di 12.500 euro». L'erogazione del servizio di video sorveglianza sarà garantito da Contarina spa e coordinato dalla polizia locale di Villorba.

Sempre in questi giorni il Comune ha approvato un'altra importante delibera per la realizzazione della strada di collegamento tra via Marconi e via Galvani a Carità per la sicurezza stradale tra le due vie e l'accesso alla scuola secondaria di primo grado Alessandro Manzoni. Più in generale questo progetto, una volta realizzato, contribuirà a migliorare la viabilità del nodo stradale tra piazza Umberto I e l'intersezione tra via della Libertà, via Marconi e la Strada Statale Pontebbana. La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è prevista in di 380mila euro, di cui 300mila euro con mutuo da contrarre e 50mila con cassa comunale.