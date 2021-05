Treviso, il parcheggio della stazione dei treni si potrà pagare con il Telepass

Al parcheggio di Viale Trento e Trieste a Treviso, a pochi passi dalla stazione dei treni, si potrà pagare la sosta con il Telepass, senza bisogno di ritirare il biglietto.

Il servizio è stato attivato grazie alla partnership con Metropark Spa (Gruppo FS Italiane), con cui Telepass ha avviato una collaborazione che ha portato all’attivazione dei pagamenti in struttura tramite dispositivo Telepass in oltre 20 parcheggi situati nei pressi delle principali stazioni d’Italia. Il sistema consentirà di accedere in maniera semplice ai parcheggi convenzionati tramite il dispositivo Telepass così come avviene in autostrada: agli automobilisti basterà solo individuare le corsie identificate da apposita segnaletica Telepass, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa. Comodità, velocità, ma anche sicurezza: infatti, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo ora, il servizio Parcheggi permette di evitare assembramenti alle casse e l’utilizzo di contanti.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo Telepass potrà avere accesso ai parcheggi convenzionati e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto Telepass senza costi aggiuntivi secondo le modalità previste dal proprio contratto. È possibile, inoltre, scaricando l’app Telepass, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente in app. “Con l’avvio del servizio presso il Parcheggio in Viale Trento e Trieste a Treviso, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con la società Metropark Spa - conclude Pietro Cereda, Chief Consumer Officer di Telepass - La struttura si aggiunge agli oltre 250 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile.