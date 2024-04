Trofeo vinto a Miami da Sinner, azienda smentisce Varisco: «Realizzata da noi»

Sarebbe stato realizzato in Repubblica Ceca dall'azienza Lasvit il trofeo con cui è stato premiato Jannik Sinner dopo aver trionfato al torneo Atp Masters 1000 di Miami, lo scorso 31 marzo. Nei giorni seguenti il maestro trevigiano del cristallo, Marco Varisco, aveva rivendicato, inizialmente con un post sui social e quindi con dichiarazioni pubbliche, la paternità dell'opera ricevuta dal campione azzurro dopo la finale vinta contro il bulgaro Grigor Dimitrov. L'azienda ceca, un'eccellenza a livello mondiale nella produzione di opere in vetro e illuminazione, ha scoperto solo negli ultimi giorni le esternazioni di Varisco e con una nota ufficiale ha sottolineato invece come l'opera non fosse stata da lui realizzata ma dall'azienda stessa. Marco Varisco, da noi contattato, ha ammesso di conoscere Lasvit e ha confermato di aver inviato alcuni trofei a Miami che gli erano stati commissionati. «Per ora non voglio dire nulla per non alimentare polemiche che rischiano solo di mettere zizzania» ha spiegato.