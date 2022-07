Terraglio Est: la Regione stanzia i fondi per il completamento dell'opera

L'assestamento di bilancio votato mercoledì 27 luglio in consiglio regionale porta buone notizie alla provincia di Treviso. Dei 16,45 milioni di euro destinati dalla Regione ai trasporti e al diritto alla mobilità, ben otto andranno al completamento del Terraglio Est (già finanziato con 4 milioni nel 2022, altri 2 milioni per il 2023 e nel 2024 questi nuovi step del finanziamento).

«Un'infrastruttura necessaria per rendere scorrevole e fluido il traffico che dal capoluogo della Marca scende nel Veneziano» il commento di Alberto Villanova, presidente dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta in consiglio regionale. Lo scorso ottobre era stato infatti approvato il progetto definitivo del Terraglio Est, che si snoda da Casier alla rotatoria dell'ospedale Ca' Foncello, lungo la tangenziale di Treviso. Il progetto era stato approvato nella Conferenza dei servizi e negli uffici della Provincia di Treviso al Sant’Artemio. Si parla di un'opera di una lunghezza di circa 3 chilometri per un costo complessivo di 26 milioni di euro, legati all’ottemperanza delle prescrizioni dei vari enti in sede di conferenza. Il progetto al quale era stato dato il via libera in precedenza, compresa anche la V.i.a. (Valutazione Impatto Ambientale) aveva concluso in ottobre il lungo iter burocratico e successivamente l’aggiornamento del progetto stesso in sede di conferenza dei servizi e la successiva predisposizione per l’appalto integrato. «Il consiglio regionale ha ritenuto il Terraglio Est un’opera strategica alla viabilità anche per alleggerire il traffico sul Terraglio, da sempre oberato da transiti di veicoli - conclude Villanova -. Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio e la destinazione del contributo euro al completamento dell’opera possiamo finalmente concretizzare un progetto di grande respiro e di utilità per i trevigiani».