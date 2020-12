Terremoto a Zagabria, scossa percepita in tutto il Veneto

La terra torna a tremare in Veneto. Alle 12.19 di martedì 29 dicembre una violenta scossa con epicentro a Zagabria è stata avvertita sia in Veneto che in Friuli. Il presidente Zaia ha abbandonato in fretta e furia la sede della Protezione civile di Marghera. Magnitudo 6.3. Decine le telefonate ai vigili del fuoco e al Suem118. Nella giornata di ieri due scosse di 5.2 e 4.8 avevano creato numerosi danni ma nessun ferito. La scossa è stata avvertita soprattutto nella zona della Pedemontana.