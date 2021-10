Terza dose di vaccino, Benazzi: «Speriamo di aprire presto anche agli over 60»

«Fragili e anziani devono quanto prima completare anche il ciclo della terza dose vaccinale. Solo così evitiamo quasi al 100% che possano un giorno entrare in ospedale o in terapia intensiva. Motivo per il quale speriamo che presto le prenotazioni possano essere aperte anche agli over 60 che rimangono sempre la fascia d'età più a rischio contagio e morte». A dirlo ai nostri microfoni è il Direttore Generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. «Ad oggi ci ritroviamo con 41 ricoveri totali, di cui 20 a Vittorio Veneto e due in terapia intensiva al Ca' Foncello di Treviso. Inoltre, sempre per quanto concerne la 3^ dose, dal 20 settembre abbiamo effettuato quasi 4 mila inoculazioni, di cui 669 over 80, 114 operatori di RSA e 655 sanitari».

«Inoltre - continua Benazzi - stiamo comunque sempre continuando i tamponi sul territorio (circa mille oggi quelli effettuati a pagamento, ndr.). Solo ieri abbiamo raggiunto quota 1.597 con un tasso di positività solo del 1,64%, mentre ogni 100mila abitanti registriamo di media 44 contagi, circa 50 al giorno e questo è un dato molto positivo rispetto ai numeri del passato che toccavano anche quota 200. Di questi, poi, 387 sono italiani che sono dunque circa il 60% del totale, mentre sono 11 i Comuni con i tassi più alti di positività (sopra i 100 casi giornalieri)».

«Ieri abbiamo toccato quota 1.029 prime dosi di vaccino, dato che indica come i cittadini stiano continuando la campagna vaccinale dell'Ulss 2. Abbiamo poi 608 mila persone già con ciclo completo, per una copertura del 78% della popolazione over 12 - conclude Benazzi - In ogni caso, vogliamo presto arrivare agli 11 mila tamponi giornalieri solo tramite l'Ulss, tanto che stiamo valutando se potenziare o meno questo servizio in attesa anche di capire come si evolverà la situazione del Green Pass obbligatorio per il ritorno al lavoro».