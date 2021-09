Terza dose, Carolyn Smith la prima vaccinata: «E' una scelta civica»

Carolyn Smith è stata la prima persona a ricevere la terza dose di vaccino anti-Covid in Veneto alla presenza del Generale Francesco Paolo Figliuolo e del Governatore Luca Zaia. Nonostante sia residente in provincia di Padova, Smith ha voluto fortemente fare da testimonial all'avvio della nuova campagna vaccinale che in questa prima fase sarà riservata alle categorie "super fragili" e ai trapiantati. Da anni in lotta contro il tumore, Carolyn Smith ha aderito subito alla vaccinazione.

«Se i vaccini sono necessari si devono fare, ho degli amici spaventati da questa vaccinazione ma ho cercato di farli ragionare e sono riuscita a far cambiare idea a più di uno di loro. Si tratta di una scelta civica. E' importante ascoltare esperti qualificati e non gli opinionisti televisivi. Siamo in un mondo democratico, ognuno deve fare la sua scelta, di sicuro la questione vaccini poteva essere gestita meglio ma dobbiamo imparare dagli sbagli del passato e non ripeterli più».