Terza dose, adesione quasi totale tra gli ospiti del Centro Sartor

Al centro "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto la vaccinazione degli ospiti con la dose “booster” sta venendo ultimata in questi giorni. Fondamentale per scongiurare nuovi contagi in casa di riposo e garantire le modalità di visita per i familiari.

L'adesione degli anziani è stata pressochè totale, fatta eccezione per chi è impossibilitato a riceverla per motivi medici. Prosegue nel mentre la vaccinazione con la dose “booster” anche per il personale: giovedì mattina, 18 novembre, il presidente Maurizio Trento ha voluto dare il proprio esempio ricevendo il vaccino direttamente dal medico del Sartor.