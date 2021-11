Terza dose, il Prefetto e lo sport trevigiano testimonial per l'Ulss 2

Mattinata di vaccinazioni a Villa Carisi: venerdì 26 novembre l'Ulss 2 ha deciso di promuovere la somministrazione della terza dose nella Marca affidandosi a una serie di volti noti dello sport e delle istituzioni trevigiane.

Hanno ricevuto la terza dose: il Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, l'ex magistrato Carlo Nordio insieme alla moglie, e il presidente del Treviso Basket, Paolo Vazzoler. Testimonial d'eccezione, a sostegno della campagna vaccinale, anche le Pantere dell'Imoco Volley Monica De Gennaro e Sarah Fahr insieme all'ex calciatore Aldo Serena, uno dei sei sportivi italiani ad aver vinto lo scudetto con tre diverse società (Inter, Milan e Juve). «La terza dose è fondamentale e va fatta - commenta il Prefetto Laganà - Il vaccino ha dato i suoi primi frutti ma la situazione non è ancora completamente risolta. L'auspicio è che anche chi non si è ancora vaccinato possa cambiare idea nelle prossime settimane per non compromettere tutti i risultati raggiunti fino ad ora». «I contagi stanno aumentando, la terza dose è molto importante per tornare alla normalità, soprattutto per noi giovani. Dobbiamo fare un grande lavoro di squadra: vogliamo riprenderci tutti la nostra vita» aggiungono Monica De Gennaro e Sarah Fahr, campionesse dell'Imoco Volley Conegliano. Nell'Ulss 2 le vaccinazioni con la prima dose per gli Over 60 restano ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione. Non c'è ancora una data approvata, invece, per il "Vax Day" in programma a Santa Lucia di Piave, Comune del sindaco Szumski, dove l'azienda sanitaria vorrebbe organizzare una mattinata di vaccinazioni per la giornata di sabato 18 dicembre. Il via libera dal Comune, però, non è ancora arrivato.