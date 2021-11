Terza dose, il Vescovo: «Vaccinazione atto d'amore per sé e per gli altri»

Appello alla vaccinazione da parte del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. «Prenoterò la terza dose tra pochi giorni, sono appena tornato dalla conferenza episcopale di Roma. Faccio un appello a tutti i cittadini perché si prendano cura di sé e degli altri. Credo che la vaccinazione sia una buona cosa e l'unico strumento per tornare a vivere una vita il quanto più possibile normale. Come disse a suo tempo Papa Francesco, è un atto d'amore per sé e per gli altri».

Venerdì 26 novembre il Vescovo di Treviso ha commentato con queste parole l'andamento dei contagi nella Marca: «Spero davvero che il contributo di tutti i cittadini ci aiuti ad uscire da questa situazione. La tensione tra chi si è vaccinato e i no vax c'è ma non vorrei sovrastimarla. Confido molto nel senso di comunità di tutti i cittadini».