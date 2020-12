Tessitura Monti fornirà le mascherine per i mondiali di Cortina 2021

Tessitura Monti sarà regional supporter di Fondazione Cortina 2021. L’azienda fornirà allo staff e al personale le mascherine chirurgiche lavabili e protettive, in 100% cotone certificato Oeko-Tex, per assicurare lo svolgimento in sicurezza dei Campionati del mondo di sci alpino, in programma dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno.

Tessitura Monti, che ha ottenuto la licenza per la produzione e la commercializzazione delle mascherine Cortina 2021, consegnerà agli organizzatori e al personale della manifestazione 600 dispositivi protettivi brandizzati e 1.600 mascherine chirurgiche lavabili conformi alla normativa europea e approvate dall’Istituto Superiore di Sanità con il logo dei Mondiali. Le mascherine in 100% cotone mantengono inalterate le loro caratteristiche di protezione anche dopo numerosi lavaggi e sono disponibili in 4 taglie per una perfetta aderenza e un alto grado di comfort e sicurezza. L’utilizzo, in un evento di tale portata, di mascherine chirurgiche lavabili, permetterà inoltre una significativa riduzione dei rifiuti prodotti nel rispetto dell’ambiente e del territorio cortinese. Durante la fase più critica del lockdown, Tessitura Monti ha risposto all’appello delle istituzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, forte delle competenze maturate in oltre 100 anni di attività, ha messo a punto un esclusivo tessuto: leggero, morbido e al tempo stesso resistente e filtrante per un’elevata protezione. Una “discesa in pista” a fianco di Fondazione Cortina 2021, quella di Tessitura Monti, che si inserisce nel percorso di costruzione di collaborazioni strategiche e sinergie durature a livello locale, volte a valorizzare le competenze e le eccellenze produttive del territorio in vista dell’appuntamento iridato.

«È una grande soddisfazione vedere unite le nostre forze per la buona riuscita dell’evento - ha commentato Fabio Pettinato, commissario straordinario di Tessitura Monti - Tessitura Monti condivide e sostiene i valori del mondo dello sport e siamo onorati di portare il nostro contributo in questo momento particolare in cui la sicurezza è centrale. La produzione di mascherine si affianca alla storica attività di Tessitura Monti che è nostro primario obiettivo tutelare e rilanciare. Infatti, è proprio grazie al know how e all’eccellenza nella produzione dei tessuti, che Tessitura Monti ha potuto agire responsabilmente per realizzare un prodotto sicuro e certificato, in grado di rispondere alle normative più stringenti». Le mascherine con il logo dei Mondiali sono acquistabili sull’e-commerce di Cortina 2021, presso l’e-shop di Tessitura Monti e al Factory Store di Maserada sul Piave.