Tessitura Monti, aperte le manifestazioni d'interesse per l'acquisto dell'azienda

Tessitura Monti Spa, in amministrazione straordinaria dal dicembre del 2019, invita potenziali investitori a manifestare interesse per l’acquisto dei complessi aziendali e delle partecipazioni societarie della storica azienda con sede a Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Il termine per la presentazione della documentazione necessaria è fissato per martedì 8 giugno 2021, entro le ore 23.59.

Dopo l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico della procedura di vendita di Tessitura Monti, in linea con quanto previsto dai piani strategici dell'amministrazione straordinaria, il commissario Fabio Pettinato ha dato avvio alla vendita con l’obiettivo di assicurare un futuro all’azienda mantenemdone il valore e il know-how sul territorio. L’interesse dei potenziali acquirenti potrà riguardare l’acquisto di tutti o di parte dei complessi aziendali che comprendono, oltre agli stabilimenti e all’area industriale trevigiana, anche macchinari e materie prime e i contratti di lavoro in essere. Le manifestazioni d’interesse potranno inoltre riferirsi, unitamente o disgiuntamente, alle partecipazioni societarie che fanno capo a Tessitura Monti, tra cui le attività in India e Repubblica Ceca e nei settori della produzione di tessuti in cotone, della confezione di camicie e della produzione e vendita di accessori per macchine tessili. Le attività produttive negli stabilimenti aziendali stanno nel frattempo procedendo senza interruzione, secondo i piani prestabiliti. Tessitura Monti durante questo periodo ha messo in campo svariate iniziative, innovazioni organizzative e potenziamenti produttivi, anche tramite investimenti, voluti fortemente dal commissario straordinario per mantenere in piena efficienza l’azienda e non disperdere la forza del marchio. Il testo integrale dell’invito alle manifestazioni di interesse è disponibile a questo link.