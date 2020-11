Covid, presentati i test fai da te: «Treviso apripista, risultati incoraggianti»

Giornata da ricordare per il Veneto lunedì 16 novembre. Durante il punto stampa sull'emergenza Covid il Governatore Luca Zaia e il dottor Roberto Rigoli hanno presentato il test Covid "fai da te".

Zaia ha aperto il punto stampa con queste parole: «Nel weekend appena trascorso molte persone hanno ascoltato l'appello di non fare assembramenti. Bisogna continuare così, mascherina e igiene mani sempre, siamo soddisfatti al 75-80% sugli assembramenti di questo weekend. Si può fare ancora meglio. Siamo sempre sotto pressione ospedaliera, stiamo portando avanti l'ampliamento dei posti letto negli ospedali. Abbiamo quasi 8mila pazienti non Covid ricoverati, 300 di questi sono in terapia intensiva. Il dottor Rigoli è il nostro Elon Musk nel settore delle microbiologie: è specializzato nelle novità del suo settore. Se esistono i test rapidi sul mercato è stato possibile perché li ha sperimentati lui per primo prendendo ispirazione dai coreani. Oggi ci sono 30 aziende nel Mondo che li producono. Tra maggio e giugno scorso abbiamo iniziato a pensare ai test fai da te. Li presentiamo oggi per rendere subito onore al dottor Rigoli che li ha creati ma sono sicuro che tra un mese saranno disponibili nelle farmacie. La sperimentazione è iniziati e i risultati sono incoraggianti. Il tema resta però quello della biosorveglianza: cosa fare nel caso in cui il test risulti positivo. Tutto si basa sul senso civico, inutile criticare questo test pensando già che i cittadini non si autodenuncino» ha spiegato Zaia. Il kit contiene: una saponetta, un tamponcino, il reagente e il contenitore per buttarli via una volta utilizzati. Sono dei test cinesi con cui la Microbiologia del Ca' Foncello ha collaborato per rendere fruibile i test anche in Italia. Germania e Usa stanno partendo in questi giorni con l'acquisto dei test.

Come funziona il test fai da te

Il funzionamento è semplice e immediato: con il tamponcino ci si fa un controllo mettendolo per 5 volte dentro ogni narice, non fino in fondo come per il tampone molecolare, restando nella fossa nasale (10 volte in totale). Se il virus c'è e ha una carica virale preoccupante il tamponcino risulterà comunque positivo. Il tamponcino andrà poi inserito all'interno della provetta con il reagente. Dalla provetta basterà estrarre 4 gocce posizionandole sulla saponetta, tenendola appoggiata su un piano orizzontale per far attivare il reagente. Se verranno fuori due lineette vorrà dire che il test è positivo, altrimenti uscirà una sola linea. «L'affidabilità del test è notevole - afferma il dottor Rigoli - A Treviso sono stati 3486 i soggetti testati. Di questi 415 erano positivi, i test fai da te ne avevano individuati 413. 99,28% di affidibilità. Al Ministero abbiamo scritto che i test sono un'ottima alternativa ma, una volta estratti dal naso, il tamponcino va subito messo nel reagente per essere efficace, non bisogna aspettare nemmeno mettendo i tamponi in frigo. Penso che questi test possano dare una svolta su vari fronti - spiega Rigoli - In questo modo aumentiamo il numero di screening e possiamo riuscire a confinare ancora di più gli effetti del virus. Se i test fai da te verranno approvati potrebbero consentire anche la riapertura di molte attività commerciali, come gli alberghi per esempio. Il nostro obiettivo è mettere in commercio i test al minor prezzo possibile. Alle aziende private chiediamo serietà e collaborazione massima, non vogliamo vedere giochi al rialzo. I primi 5mila test fai da te verranno utilizzati per i pazienti dei pronto soccorso e per il personale delle varie Ulss del Veneto» conclude Rigoli.

Il video della diretta