Covid, controlli al personale delle scuole: «430 test sierologici in quattro ore»

Lunedì 24 agosto è iniziata anche in Veneto la campagna di screening tra il personale docente e non docente di tutte le scuole, dagli asili alle scuole superiori compresi gli istituti professionali, come previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico. In provincia di Treviso, l'Ulss 2 ha effettuato, dalle ore 14 alle 18 di lunedì 24 agosto, un totale di 430 test sierologici nelle prime 4 ore di screening: 106 nelle scuole di Treviso, 127 a Conegliano, 137 a Castelfranco Veneto e 60 a Oderzo. In Veneto, i test interessano circa 96mila persone. L’adesione è su base volontaria e prevede l’esecuzione di un test sierologico tramite test “pungi dito”, comunemente chiamato anche “saponetta”. In caso di positività sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare che sarà carico dell’Ulss di riferimento.

L’azienda sanitaria ha previsto le seguenti modalità di accesso allo screening: negli ambulatori dei medici di famiglia, previo contatto telefonico, da lunedì 24 agosto; in altre apposite strutture che, d’intesa con i sindaci, saranno individuate e comunicate ai cittadini. Tali sedi aggiuntive, con il personale infermieristico, saranno messe a disposizione anche dei medici di famiglia che ritengono di non poter procedere con lo screening nei propri ambulatori. Coloro che non potranno effettuare il test con il proprio medico di famiglia potranno recarsi presso uno dei punti ad accesso diretto attivati dall’Ulss 2 lunedì 24 e martedì 25 agosto nonché da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre dalle 14 alle 20, esibendo la tessera sanitaria magnetica e il modello di autocertificazione fornito dalla scuola di appartenenza. I punti ad accesso diretto sono i seguenti: ospedale di Castelfranco Veneto: via dei Carpani, entrando direttamente con l’auto dalla portineria; ospedale di Treviso: 1° piano del Ca’ Foncello, Padiglione Malattie Infettive; Ospedale di Oderzo: piano terra, palazzina portineria (area Guardia Medica); Distretto socio-sanitario di Conegliano: via Galvani 4.