Aereo troppo vicino alle case: danni al tetto di un'abitazione

Il Comitato aeroporto di Treviso ha segnalato in questi giorni un nuovo caso di "vortex strike" ai danni di un'abitazione di Via Costamala a Quinto. Un aereo passato a bassa quota sopra l'edificio ne ha danneggiato il tetto.

Un problema già più volte segnalato in passato dal Comitato: «I residenti che vivono sotto le rotte di atterraggio e decollo del "Canova", devono convivere con una perenne situazione di pericolo, caratterizzata da problemi di sicurezza, inquinamento acustico e atmosferico, aggravata dall'incidenza del traffico sempre molto elevato nelle vicinanze dello scalo». Il Comitato chiede dunque alle autorità’ di prendere nuovi provvedimenti il prima possibile per evitare che fenomeni simili tornino a ripetersi. «Cosa stiamo aspettando? - concludono dall'associazione - Nella Valutazione di Impatto Ambientale tra gli aspetti ambientali rientrano anche gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti, possibilità che, visti i recenti e passati eventi, non è evidentemente mai stata tenuta in debita considerazione nella realtà aeroportuale trevigiana».