The Space Cinema chiude per lavori: estate senza film

Estate senza film al The Space Cinema di Silea: ormai da alcune settimane molti spettatori avevano notato la chiusura dell'ala che ospita le sale 3, 4, 5 e 6 per lavori in corso. Non tutti però si immaginavano che il multisala sarebbe stato costretto a chiudere per l'intera stagione estiva. Da lunedì 13 giugno, infatti, prenderanno il via i lavori di ristrutturazione veri e propri.

«Torneremo completamente rinnovati» assicurano dalla direzione in una breve nota comparsa in questi giorni sul sito del multisala. Dopo l'arrivo del Covid, The Space aveva registrato una contrazione di pubblico sempre maggiore, anche a Silea. Sale semideserte, pochi film davvero meritevoli e tantissime restrizioni legate all'obbligo di mascherine ffp2 e Green Pass (quest'ultimo non più necessario da giugno). Il bookshop era stato chiuso e le attività nella hall d'ingresso erano state ridotte al minimo, con le biglietterie spostate alle casse del bar. La decisione di ristrutturare l'intero cinema era nell'aria già da tempo, ora la speranza è che i lavori in corso possano segnare un nuovo inizio per il multisala. Nel frattempo i grandi film commerciali previsti in uscita per quest'estate non saranno proiettati: da "Elvis", il biopic sul re del rock presentato all'ultimo festival di Cannes, fino al cinecomic "Thor: Love and thunder". Le luci del The Space sono pronte a spegnersi ma questa volta, purtroppo, non inizierà nessun film (almeno fino a settembre).