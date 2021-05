The Space Cinema, riapre il multisala di Silea

Da giovedì 20 maggio i cinema della catena The Space riaprono in tutte le regioni in zona gialla e bianca. La direzione: «Siamo tornati e siamo cambiati, l'attesa è quasi finita»

The Space Cinema riapre le sue sale nelle regioni in zona bianca e gialla, Veneto compreso. La data fissata per il multisala di Silea è giovedì 20 maggio, il pubblico potrà tornare al cinema nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Giovedì 13 maggio ha riaperto anche l'altro grande multisala della provincia di Treviso, il Cinergia di Conegliano, registrando subito 100 spettatori nella prima giornata di apertura. Dalla prossima settimana anche il cinema di Silea potrà riaccendere le luci. L'annuncio è arrivato in questi giorni sui canali social del The Space. «Siamo tornati e siamo cambiati» annuncia il post della ripartenza. Tutti gli ambienti del cinema sono stati regolarmente igienizzati, e così avverrà anche durante il corso delle giornate di apertura al pubblico, mentre le sale saranno pulite al termine di ogni spettacolo. «Torniamo con enorme entusiasmo ed emozione ad accogliere i nostri clienti al cinema, contando come sempre sull’insostituibile supporto e passione di tutti i nostri dipendenti - ha commentato Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema - Siamo alla vigilia di quella che potrebbe essere una nuova era per tutta la nostra industry, anche in ragione dell’innegabile desiderio di intrattenimento e condivisione fuori casa. Inoltre abbiamo già dimostrato di poter operare in sicurezza per clienti e dipendenti e non vediamo l’ora che le nostre porte si aprano nuovamente per dare il bentornato a tutti coloro a cui siamo mancati».

La nuova programmazione, com’era stato per le prime riaperture, verrà annunciata nei prossimi giorni e sarà distribuita nell'arco di tutta la giornata in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni e permettere agli spettatori di rientrare a casa prima del coprifuoco. The Space Cinema raccomanda l'acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema. Le card e gli abbonamenti validi prima della chiusura dello scorso ottobre saranno ancora validi dal 20 maggio in avanti. Il sistema di assegnazione intelligente dei posti, messo a punto e attivo già da un anno per rendere automaticamente impossibile l’acquisto di posti vicini a quelli già scelti da altri spettatori, garantirà anche in sala il rispetto della distanza tra le persone o i gruppi di persone, come le famiglie o i congiunti. A breve sarà disponibile la programmazione dei primi film e quindi The Space Cinema invita i clienti a seguire i propri canali ufficiali per rimanere sempre aggiornati.