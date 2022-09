The Space Cinema riapre: da domenica a giovedì film a 3,50 euro

Dopo un'estate senza film riapre The Space Cinema a Silea, chiuso dallo scorso 13 giugno per lavori di ammodernamento e riqualificazione. Da domani tutte le sale saranno dotate di nuovi posti a sedere con poltrone in pelle recliner. Le nuove sedute non potranno però essere utilizzate da bambini di età inferiore ai 12 anni non accompagnati.

La riapertura, fissata per domenica 18 settembre, arriva giusto in tempo per l'inizio di "Cinema in festa" l'iniziativa che, fino a giovedì prossimo, consentirà in tutti i cinema d'Italia di vedere film a soli 3,50 euro. Un bel trampolino di lancio per il multisala di Silea che ha rinnovato anche tutta l'area ristoro nell'ingresso principale. Tra i titoli più attesi dei prossimi giorni: "Bullet train" con Brad Pitt ma anche tantissimi film appena presentati alla Mostra del cinema di Venezia. Tra questi: "L'immensità" di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, "Siccità" di Paolo Virzì con Monica Bellucci e l'attesissimo "Don't worry darling" di Olivia Wilde con la popstar internazionale Harry Styles. Una vera festa per gli amanti del cinema, mentre per The Space Cinema la riapertura del multiplex di Silea rappresenta una sfida vera e propria al caro bollette dei mesi invernali: finita l'iniziatvia dei film a 3,50 euro i prezzi alla cassa saranno di 9,90 intero e 7,90 ridotto (un euro in meno per chi prenoterà online). Ogni settimana, infine, verrà stabilito un giorno in cui i film costeranno 4,90 euro (online), 5,90 euro direttamente in cassa. Lo spettacolo può ricominciare.