Tiramisù Day, piazze prese d'assalto: vince la Pasticceria Max

La Pasticceria Max di Treviso ha vinto il premio "Best Of Tiramisù" al Tiramisù Day svoltosi domenica 3 ottobre in centro a Treviso. Giornata dolcissima in città grazie all'evento che ha portato ben tremila porzioni di dolce nelle piazze accompagnate da altrettanti calici di Prosecco delle Cantine “Val D’Oca”.

La manifestazione (patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Treviso), si è svolta in Piazza Borsa, alla Loggia dei Cavalieri, sotto la Loggia dei Trecento, in Piazza dei Signori e nella sede della Camera di Commercio aperta al pubblico per l'occasione. In Piazza dei Signori e Piazza Borsa sono stati allestiti vari stand dove chiunque, prenotandosi, poteva passare a ritirare la sua porzione di tiramisù da portar via. Una giuria di professionisti ha passato la domenica ad assaggiare le tantissime versioni proposte dai pasticceri in gara. Una scelta di sicuro non facile ma che ha premiato la versione proposta da Massimo Albanese. Vincitore di svariati concorsi nazionali ed internazionali, nel 2004 Massimo raggiunge la Medaglia D’Oro della pasticceria alle Olimpiadi Culinarie ad ERFURT in Germania; successivamente, nel 2007 entra a far parte dell’Accademia dei Maestri Pasticceri, prestigiosa associazione che ha come obiettivo l’interscambio delle conoscenze nell’arte della pasticceria e nell’uso delle materie prime al fine di accrescere la maestria di ogni suo membro. Consulente dell’arte pasticcera, Massimo è molto richiesto per corsi di pasticceria classica e moderna, di preparazione per buffet salati, di cioccolateria, di decorazioni e di dessert al piatto, rivolti ad amatori e professionisti del settore.