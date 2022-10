Tiramisù World Cup 2022: vincono Marina Summa e Giuseppe Salvador

Record di presenze in centro storico per la Tiramisù World Cup 2022 che, domenica 9 ottobre, ha incoronato i suoi vincitori. Già dalla tarda mattinata i tiramisù sotto la Loggia dei Cavalieri hanno fatto registrare il tutto esaurito. Nel pomeriggio le premiazioni finali alla presenza del sindaco Mario Conte e dell'assessore regionale Federico Caner: L'edizione di quest'anno è stata un successo pazzesco - commenta a caldo il primo cittadino -. Complimenti a tutti i finalisti, ai partecipanti e agli organizzatori di quella che è stata una vera e propria festa della città».

I vincitori

Due le premiazioni principali che si sono svolte domenica, una per la miglior ricetta tradizionale, la seconda per la miglior versione creativa. Proprio in quest'ultima categoria le tre finaliste sono state: Marina Summa, Francesca Gaiotto (già vincitrice del Premio Bellezza Beautydroptreviso) e Silvia Vian (vincitrice del Premio Dolcefreddo Moralberti). Il primo posto è andato a Marina Summa, giovanissima ragazza arrivata da Novara che con il suo tiramisù creativo ha conquistato la giuria ottenendo 284 punti. «Dedico questa vittoria a me stessa» le prime parole della vincitrice.

Il premio per la miglior ricetta originale è andato invece al "veterano" della Tiramisù World Cup, Giuseppe Salvador, che ha commentato: «Dedico questa vittoria a Marco Zago, un carissimo amico che purtroppo non c'è più. Con il ricavato della vincita donerò all'associazione a lui dedicata "La speranza di Marco" un nuovo defibrillatore». Sul podio insieme a Salvador sono saliti anche Alessandra Vendemiati (vincitrice del Premio Hausbrandt) e Cristina Malizia (vincitrice del premio Bellezza Beautydroptreviso).