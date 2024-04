Sei Nazioni, Tommaso Menoncello nominato miglior giocatore del torneo

È tutto vero, adesso possiamo dirlo: Tommaso Menoncello è stato nominato Mvp del torneo Sei Nazioni di rugby. Menoncello diventa così il più giovane giocatore di sempre a ricevere questo riconosimento nella storia del torneo.

Il trequarti del Benetton Rugby, 22 anni, è stato votato come miglior giocatore del Sei Nazioni raccogliendo il 33% delle preferenze e superando in classifica giocatori internazionali come il centro irlandese Bundee Aki, l’inglese Ben Earl e lo scozzese Duhan Van der Merwe. A Treviso Menoncello ha frequentato le medie alla Mantegna, formandosi sportivamente a Paese e all'Accademia Fir: tesserato per il Mogliano Rugby, dal 2020 è tornato al Benetton Rugby come permit player in United Rugby Championship. Prima di lui l'unico Azzurro a ricevere il premio di MVP Sei Nazioni era stato Andrea Masi nel 2011. Menoncello era già diventato il giocatore più giovane in assoluto a marcare una meta nella storia del ”Championship” in occasione di Francia-Italia nel 2022. Questo nuovo traguardo lo incorona come uno dei migliori rugbisti non solo del panorama italiano ma anche internazionale. Orgoglio trevigiano.