Torre Mozza e Ca' Contarini, all'asta due testimonianze della storia trevigiana

Tra fine 2022 e inizio 2023 sarà possibile aggiudicarsi due simboli del patrimonio architettonico e storico della Marca: la Torre Mozza, o degli Ezzelini, ad Altivole e Ca’ Contarini a Oderzo. A battere all’asta la piccola fortezza trecentesca e il palazzo nobiliare del Cinquecento sarà la trevigiana Aste33.

Il commento

«Tra i beni più interessanti che stiamo gestendo - spiega Andrea Massarotto, responsabile del settore immobiliare di Aste33 - ci sono due edifici storici molto particolari, simbolo di due epoche differenti e della grandezza del passato della Marca Trevigiana. La vendita all’asta rappresenta per questi due immobili un’opportunità, per essere restaurati e tornare all’antica bellezza, continuando a testimoniare la storia della provincia. Per l’aggiudicatario, invece, acquistare beni di questo tipo attraverso la nostra casa d’aste è garanzia di serietà nella trattativa e affidabilità».

Torre Mozza

L’asta per la Torre Mozza di Altivole è in calendario prima di Natale e riguarderà l’intero edificio, un torrione in mattoni di circa una decina di metri (ma in origine probabilmente più alto) posto lungo il decumano, l’antico asse stradale romano, utilizzato anche in epoche successive, che ad Altivole corrisponde alle vie Piroleri, San Michele e Sant’Apollonia. Il primo documento iconografico che raffigura la torre è del 1711-17 (Catasto Asolano), tuttavia la tipologia della fortificazione consente di datarla intorno al XIII secolo, epoca a cui appartiene la fioritura nelle campagne del nord Italia di torri e caseforti. Ritenuto “di interesse architettonico particolarmente importante”, l’edificio è sottoposto a vincolo di tutela storico-artistico. La base d’asta per la Torre Mozza è di 125mila euro.

Ca' Contarini

Ca' Contarini, invece, si trova a Oderzo e fa parte della cortina di edifici storici che definiscono via Umberto I. Rappresenta una preziosa traccia del nobile passato della città: a inizio 2023 sarà possibile aggiudicarsi due dei quattro piani dell’edificio, che saranno battuti all’asta al prezzo di partenza di 530mila euro. L’importanza storico – artistica dell’edificio è notevole: nel XVI secolo, infatti, appartenne alla famiglia Contarini, come è emerso dallo studio dello storico locale Eno Bellis e come ricorda la targa posta sulla facciata. La struttura e le finiture sono tipicamente cinquecentesche, come pure le tracce di affresco sia all’interno che sulle facciate esterne. Il palazzo è uno dei soli tre edifici antichi del centro storico di Oderzo a svilupparsi su quattro piani. La vendita riguarda nello specifico il terzo e il quarto piano di Ca’ Contarini sarà indicativamente fissata tra gennaio e febbraio 2023. Entrambi i beni arrivano da liquidazioni volontarie.