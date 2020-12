Col San Martino, al via la messa in sicurezza del torrente Raboso

Sono iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione del Raboso a Col San Martino. Lunedì 14 dicembre il Genio civile ha dato via alla sistemazione delle rive del torrente dopo l'alluvione del 10 e 11 ottobre che aveva interessato la frazione di Farra di Soligo con l’allagamento di diversi garage, il danneggiamento della passerella pedonale fra via Canal Nuovo e via Canal Vecchio e l'erosione in più punti degli argini.

Il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, commenta: «Sono molto contento della celerità del Genio civile che ringrazio, e dello stanziamento di 385mila euro. Avevamo segnalato diverse criticità e io personalmente mi ero recato più volte con i tecnici del Genio civile a fare i sopralluoghi, il rischio era che con le prossime piene ci potessimo trovare di nuovo con le case allagate o peggio ancora il centro di Col San Martino. L’intervento vedrà l’eliminazione della vegetazione che negli anni è cresciuta all’interno del letto del fiume, il consolidamento degli argini li dove hanno ceduto o sono stati erosi e la risezionatura del torrente stesso - afferma il sindaco Perencin - L'intervento prevede la sistemazione del torrente dalla passerella pedonale di Via Canal Nuovo e Canal Vecchio fino al ponte lungo la strada provinciale, interessando così buona parte del corso del Raboso a nord» conclude il primo cittadino.