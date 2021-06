Toti Dal Monte: tre giovani talenti italiani vincono la 49ma edizione

Giulia Mazzola, Matteo Guerzè e Adolfo Corrado sono i vincitori della 49ma edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte, promosso dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto. Tre giovani promesse italiane delle lirica che questa sera sul palco del Teatro Mario Del Monaco nella serata finale aperta al pubblico presentata da Eleonora Daniele con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, dopo una settimana di audizioni tra 107 concorrenti, si sono aggiudicati il ruolo per l’opera Don Pasquale, che debutterà il 10 ottobre al Teatro Da Ponte di Bassano nell’ambito di Opera Estate e nella prossima stagioni lirica del teatro trevigiano (22>24 ott), del Verdi di Padova (31 ott) e del Sociale di Rovigo (17>19 dic).

A ottenere la parte di Don Pasquale il basso Corrado Adolfo, classe 1994, Giulia Mazzola, soprano di 25 anni, interpreterà Norina, mentre il baritono Matteo Guerzè di 24 anni vestirà i panni del Dottor Malatesta. Nessun tenore tra i candidati presentatati alle audizioni è stata selezionato per il ruolo di Ernesto. La commissione non ha assegnato il ruolo di Un Notaro.

Con il trionfo di questi giovani artisti il Teatro Del Monaco di Treviso ha ufficialmente aperto al pubblico i suoi spazi dopo i lunghi mesi di chiusura, accogliendo in sala 260 ospiti (limite massimo consentito) nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio per una serata ricca di musica. L’edizione di quest’anno ha inoltre acquisito un ulteriore Premio in memoria del baritono Paolo Silveri, una borsa di studio di 1000 euro assegnata che la commissione ha assegnato al più giovane baritono meritevole in gara, Pierpaolo Martella, e consegnato da Silvia Silveri, musicista e figlia del celebre cantante lirico scomparso nel 2001.

A valutare i giovani in questa settimana di audizioni la commissione presieduta da Giorgio Benati e composta da Mariella Devia, Evamaria Wieser, Roberto Scandiuzzi, Giancarlo Andretta, Federico Faggion, Luigi Puxeddu e Stefano Canazza.

La 50esima edizione del concorso Toti Dal Monte sarà dal 6 all’11 giugno 2022.

«Quella di oggi – dichiara Mario Conte, Sindaco del Comune di Treviso- è una giornata emozionante per tutta la Città perché il Toti Dal Monte vuole essere il fiore all’occhiello della musica lirica a livello nazionale e internazionale. Al teatro del Monaco in questi giorni si sono esibiti artisti talentuosi provenienti da tutto il mondo. Ma oggi, con questa splendida serata finale, Treviso è diventata una porta d’eccezione per accedere alla bellezza e all’armonia. Dopo mesi in cui siamo stati privati di emozioni positive, ritorniamo a riempire le nostre anime di cose belle».

«È davvero una bellissima emozione ritornare dal vivo con il nostro pubblico in una serata così speciale che premia il talento di tre giovani e brillanti cantanti del nostro Paese -commenta Stefano Canazza, direttore artistico Teatro Del Monaco- Congratulazioni ai vincitori, ma anche a tutti i 107 cantanti che hanno fatto le audizioni perché la qualità che abbiamo visto sul palco durante questa settimana è stata veramente alta. Un grazie speciale va sicuramente alla commissione per il notevole lavoro fatto e per la professionalità messa in campo. Essere riusciti nel pieno di una pandemia ad attrarre l’interesse di oltre 240 candidati da tutto il mondo è molto più di un record, è un riconoscimento per la città di Treviso e per tutto il teatro veneto, in grado di confrontarsi con i palcoscenici internazionali della lirica».

L’opera

Terzultima opera di Gaetano Donizetti (1747-1848), Don Pasquale è uno degli ultimi capolavori di genere brillante. La prima rappresentazione dell'opera ebbe luogo con successo nella Salle Ventadour del Théâtre-Italien di Parigi il 3 gennaio 1843 con un cast d'eccezione formato da Giulia Grisi (Norina), Luigi Lablache (Don Pasquale), Antonio Tamburini (Malatesta), Mario (Ernesto) e Federico Lablache (notaio) alla presenza del compositore. L'opera figura per la terza volta in concorso al Toti Dal Monte. Nel 1979 rivelò il talento di Simone Alajmo, vincitore del ruolo del titolo, del tenore Pietro Ballo e del soprano Adelina Scarabelli. Nel 2005 invece fece segnare un record di ruoli non assegnati. L'unico concorrente vincitore risultò il baritono Simone Del Savio per il ruolo del Dottor Malatesta.