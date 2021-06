Toti Dal Monte, ecco i finalisti: 6 le voci selezionate su 247 candidati

Quattro giorni di selezione, un premio che ha richiamato 247 iscritti da tutto il mondo e che ora giunge alla fase finale. Ecco i nomi che sabato si confronteranno sul palcoscenico del Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso in una lettura dei passi più significativi dell'opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti. Per il ruolo di Norina canteranno in finale i soprani Rosalia Manuela Cid Tarrio (Spagna), Giulia Mazzola (Italia), per il ruolo del Dottor Malatesta Matteo Guerzè (Italia), Pierpaolo Martella (Italia), per il ruolo di Don Pasquale Corrado Adolfo (Italia), per il ruolo di un Notaro Alex Cerantola (Italia). Nessun tenore è stata selezionato per il ruolo di Ernesto.

Terzultima opera di Gaetano Donizetti (1747-1848), Don Pasquale è uno degli ultimi capolavori di genere brillante. La prima rappresentazione dell'opera ebbe luogo con successo nella Salle Ventadour del Théâtre-Italien di Parigi il 3 gennaio 1843 con un cast d'eccezione formato da Giulia Grisi (Norina), Luigi Lablache (Don Pasquale), Antonio Tamburini (Malatesta), Mario (Ernesto) e Federico Lablache (notaio) alla presenza del compositore.

L'opera figura per la terza volta in concorso al Toti Dal Monte. Nel 1979 rivelò il talento di Simone Alajmo, vincitore del ruolo del titolo, del tenore Pietro Ballo e del soprano Adelina Scarabelli. Nel 2005 invece fece segnare un record di ruoli non assegnati. L'unico concorrente vincitore risultò il baritono Simone Del Savio per il ruolo del Dottor Malatesta. La commissione è presieduta da Giorgio Benati e composta da Mariella Devia, Evamaria Wieser, Roberto Scandiuzzi, Giancarlo Andretta, Federico Faggion, Luigi Puxeddu e Stefano Canazza.

La finale, aperta al pubblico, si terrà sabato 12 giugno alle 18 e sarà presentata dalla conduttrice Rai e giornalista Eleonora Daniele con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Durante la finale verrà assegnato il premio speciale Paolo Silveri. Il riconoscimento, al più giovane baritono meritevole in gara, sarà assegnato dalla giuria e consegnato da Silvia Silveri, musicista e figlia del celebre cantante lirico.