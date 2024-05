Toti dal Monte: 16 cantanti accedono alla serata finale del concorso

Al Teatro Mario Del Monaco di Treviso quattro intense giornate di selezioni per il Concorso Internazionale cantanti lirici "Toti Dal Monte" giunto alla 51^ edizione. La Giuria, presieduta da Christoph Seuferle della Deutsche Oper di Berlino, dopo una prima fase eliminatoria ha scelto i finalisti della prestigiosa competizione canora. Saranno 16 le voci, scelte tra 167 concorrenti provenienti da 31 Paesi, che domani, sabato 18 maggio, si esibiranno nelle arie de “Die Zauberflöte / Il Flauto Magico” di Mozart per aggiudicarsi l’ambito premio nella serata evento finale aperta al pubblico.

Sabato 18 maggio il Teatro Mario Del Monaco sarà aperto al pubblico per la tradizionale finale del Concorso. Momento attesissimo dai melomani, la serata evento, con inizio alle 17.30, sarà presentata dalla giornalista Rai Maria Pia Zorzi. Durante la finale i concorrenti giunti all’ultima prova si confronteranno in palcoscenico in una lettura dell’opera che vedrà impegnata l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. Si potranno così ascoltare arie e pezzi d’insieme tratti dall’opera “Die Zauberflöte / Il Flauto Magico”, Singspiel in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, su libretto di Emanuel Schikaneder, e proposta come opera a concorso dopo 30 anni. In palio per i vincitori, oltre a un premio in denaro, l’opportunità di debuttare come protagonisti di quest’opera nei palcoscenici del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, del Teatro Verdi di Padova e del Teatro Sociale di Rovigo nella stagione lirica 24/25.

I finalisti

Passano alla finale per il ruolo di Tamino i tenori: Hyunjung Kim (Corea del Sud) e Massimo Frigato (Italia); per quello di Pamina i soprano i soprano Aitana Sanz (Spagna) e Kim So Ry (Corea); per La Regina della Notte i soprano Angelica Disanto (Italia), Shiki Inoue (Giappone), Alexandra Procopovici (Moldavia); per Papageno i baritono Gabriel Mario Goebe (Germania) e Pasquale Greco (Italia); per Papagena i soprano Anna Francesca Battaglia (Italia) e Benedetta Grasso (Italia), per Sarastro il basso Alessandro Ravasio (Italia); per Monostatos il tenore Chanyoung Kim (Corea del Sud); per la Prima Dama il soprano Vittoria Brugnolo (Italia); per la Seconda Dama il soprano Daiana Aksamit (Ucraina) e per la Terza Dama il soprano Eleonora Filipponi (Italia).

Il commento

«Il valore di questo concorso internazionale - afferma Stefano Canazza, direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco - si misura anche in termini di futuro. I vincitori dell’ultima edizione, ad esempio, dopo il debutto a Treviso e nei teatri di coproduzione, hanno avuto importanti occasioni di carriera. Dopo la vittoria al Toti Dal Monte, Francesca Pia Vitale ha debuttato ne “Il Matrimonio Segreto” di Domenico Cimarosa nella nuova produzione del Teatro alla Scala sotto la bacchetta di Ottavio Dantone e la direzione di Irina Brook, ma anche come Musetta nella “Bohème” firmata da Hugo De Ana al Petruzzelli di Bari e come Norina nel “Don Pasquale” in scena al Teatro Regio di Torino a gennaio di quest’anno. Davide Tuscano, invece, nel giugno del 2022 è risultato finalista anche al 58° Concorso internazionale “Voci Verdiane” e nel 2023 ha debuttato a Tokyo come Rodolfo in “Bohème” al fianco di Angela Gheorghiu e nella produzione di Treviso e Padova».

Tiramisù Experience

Con lo spirito di portare il Teatro in città e la città a Teatro, consolidando lo stretto legame che unisce Treviso e il Concorso Internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte, il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale hanno previsto anche delle iniziative collaterali ad arricchimento della 51^ edizione della prestigiosa competizione canora. Tutti i 16 finalisti e finaliste del Concorso, provenienti da Italia, Europa e Asia hanno partecipato, oggi venerdì 17 maggio, a una originale “Tiramisù experience” offerta dal ristorante Le Beccherie di piazza Ancilotto, nell’ottica di promuovere il territorio oltre i propri confini attraverso l’esperienza diretta dei giovani artisti.

