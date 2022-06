Toti Dal Monte: taglio del nastro per la 50^ edizione

Il Teatro Mario Del Monaco ha aperto le porte ai 74 concorrenti, tra i 19 e i 32 anni, provenienti da 12 diversi Paesi per partecipare al Concorso Internazionale per cantanti Toti Dal Monte, organizzato dal Teatro Stabile del Veneto e dalla Città di Treviso, nell’edizione dei suoi 50 anni. Ad accogliere i giovani cantanti, che dal 6 all’11 giugno si contenderanno l’opportunità di debuttare nell’opera I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, il sindaco di Treviso Mario Conte e Stefano Canazza, direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco.

I partecipanti al Concorso per i ruoli di Giulietta (soprano), Romeo (mezzosoprano), Tebaldo (tenore), Lorenzo (tenore o basso) e Capellio, padre di Giulietta (basso), dovranno superare una prova eliminatoria, cui seguiranno una semifinale, entrambe a porte chiuse, e poi i selezionati la prova finale nella serata evento presentata dal giornalista e noto volto televisivo Tiberio Timperi e che vedrà la lettura dell’opera con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Il benvenuto a Teatro e in città ai concorrenti in gara è stata anche l’occasione, alla presenza della Giuria, per inaugurare la mostra “Nelle stanze della Diva”, tutta dedicata a Toti Dal Monte e allestita nei foyer del Del Monaco. Affiancati a una selezione di fotografie delle passate edizioni del Concorso a lei intitolato dal 1975 (anno della sua scomparsa), otto oggetti raccontano la vita della divina del belcanto. L’esposizione, a cura di Elena Filini, è realizzata con effetti personali e costumi di scena del celebre soprano prestati al Concorso dal Comune di Pieve di Soligo che, inoltre, per la prima volta entra come partner nel premio con una borsa di studio.

“Nelle stanze della Diva” è un corner espositivo pensato per raccontare al pubblico il profilo di Toti Dal Monte, il più importante soprano lirico-leggero nel trentennio a cavallo tra le due guerre mondiali. Presenta una selezione di oggetti simbolo della sua vicenda artistica e umana. La mostra, che occupa il secondo foyer, è preceduta da un’esposizione di immagini che coprono tutte le passate edizioni del Toti Dal Monte. Edoardo Bottacin ha recuperato dagli archivi fotografici del teatro le foto delle finali del Toti e dei vincitori. Tra questi Ghena Dimitrova, Mariella Devia, Ferruccio Furlanetto, Alessandro Corbelli, Ildebrando D’Arcangelo e Sara Mingardo. Ad ingresso libero, sarà aperta fino a sabato 11 giugno tutti i giorni dalle ore 17 alle 20.